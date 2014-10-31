Россия продолжает вести разведку с воздуха возле Одессы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

«Незаконные вооруженные формирования и ВС РФ продолжают ведение воздушной разведки на границе и в контролируемых районах вдоль линии боевых столкновений с помощью беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки пограничники зафиксировали применение беспилотников в 3 случаях. Летательные аппараты были обнаружены в районе н.п. Сартана, Великая Новоселка (Донецкая область). Еще один беспилотный летательный аппарат обнаружен пограничниками на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы участка вблизи украинского н.п. Садовое (Одесская область).

В течение минувших суток обстрелов, боевых столкновений и нападений на подразделения Госпогранслужбы со стороны вооруженных бандформирований не было.