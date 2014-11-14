Яценюк: работа и в следующем составе Кабмина может по-разному обернуться для политической карьеры

Об этом он заявил в прямом эфире программы “Шустер-Live” на Первом национальном в пятницу вечером.

“Работа и в этом составе Кабинета министров Украины, и в следующем может по-разному обернуться для политической карьеры. Шансов выжить гораздо меньше, чем не выжить. Но речь не идет сейчас о политической карьере любого человека, речь идет о политической ответственности за судьбу государства”, - сказал он.

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Яценюк еще раз подчеркнул, что формирование правительства должно быть прозрачным, и что все политические силы, которые войдут в коалицию должны нести политическую ответственность за проведение реформ.

“Я обратился к Украины, чтобы начать публично процедуру обсуждения нового состава Кабинета министров... Ключевым принципом при формировании правительства должна быть прозрачность, открытость и честность”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в феврале, накануне назначения на должность премьер-министра Яценюк заявил, что правительство, который тогда создавалось, будет правительством ”политических камикадзе”.