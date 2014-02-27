Яценюк называет состав будущего правительства “политическими камикадзе”

Кандидат на должность премьер-министра Украины Арсений Яценюк считает, что правительство, которое будет создано, будет правительством “политических камикадзе”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании парламента.

Он отметил: “Это правительство политических камикадзе”.

“Все, что в наших силах, то, что можно столько сделать для Украины, будет сделано”, - подчеркнул он и отметил, что правительство будет работать на единство Украины.

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Также Яценюк пообещал обеспечения честных и прозрачных выборов Президента Украины.

Он добавил, что эти выборы, как и все предыдущие, будут сложные, но все будет сделано для того, чтобы на выборах “победил тот, кого изберет украинский народ”.