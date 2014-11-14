Украина намерена отсудить у России имущество, захваченное во время аннексии Крыма

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью в Twitter.

«Готовимся обращаться и в Международный суд ООН, и в Европейский суд по правам человека. И международные арбитражи не забудем», - написал Климкин.

Как сообщал УНИАН, в начале июня министр юстиции Павел Петренко заявил, что убытки, которые несет Украина как государство, и его граждане от российской аннексии Крыма продолжают расти. На начало июня они составляли 1 трлн 80 млрд грн.

Читайте такжеЕвропейский суд рассматривает три иска Украины против России"Сумма убытков составляет 1 триллион 80 миллиардов гривень. В связи с ограничением права пользования объектами, имуществом и полезными ископаемыми, эта сумма и в дальнейшем будет расти", - заявил министр, и рассказал, что общий задокументированный расчет убытков уже составляет 17 томов.

Справка УНИАН. Россия в марта 2014 года после введения своих войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.