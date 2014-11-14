Беспилотник снял 5 роскошных резиденций, спрятанных за высоким забором под Киевом (видео)

По словам активистов, три резиденции принадлежат Медведчуку, Суркису и Охендовскому, владельцы двух других не называются.

"Отснял сегодня замечательное видео. Отгадайте загадку: где на этом видео дворец Медведчука, где дворец Суркиса и где дворец Охендовского? И каким еще двум чудовищам кремлевской банды относятся другие два имения возле самого Киева!", - сообщает активист Автомайдана.

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На кадрах видно несколько роскошных резиденций с прилегающими парками и озерами.

Территорию также хорошо видно со спутниковых снимков Google Maps.

В то же время от "простых смертных" территорию отделяет зеленый забор высотой в несколько метров, который хорошо видно с дороги.

Как сообщал УНИАН, под Киевом в селе Хотяновка заканчивается строительство имения народного депутата Сергея Кацубы - экс-заместителя главы «Нафтогаза», куратора закупки так называемых «вышек Бойко».