Для украинцев открывают еще 2 государственные резиденции

Как говорится в сообщении на сайте президента, теперь граждане смогут посетить с экскурсиями каждую из резиденций. В рамках посещений может организовываться культурно-познавательный отдых, орнитологический туризм, отдых на рекреационных площадках, обзор интерьеров режимных объектов, праздничные экскурсии, прогулки верхом на лошадях.

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Кроме того, посетители "Залесья" смогут наблюдать диких животных на территории заповедника, организовывать рыбалку в пределах утвержденных лимитов. Для посетителей "Синегоры" также будет открыта канатная дорога.

На территории резиденций отдыхающие имеют право использовать собственную фото-, видеотехнику, проводить кино-, фото-, аудио- и видеосъемку.

Согласно утвержденному порядку, рекреационная деятельность на объектах будет проводиться при отсутствии государственных мероприятий и с соблюдением требований охраны окружающей среды. Посетителей будет сопровождать экскурсовод или другое ответственное лицо, по согласованию с генеральным директором резиденции.

Заказ на проведение экскурсий с посещением режимных объектов будет приниматься не позднее, чем за двое суток до даты посещения. Допуск участников экскурсии будет осуществляться сотрудниками Управления госохраны при наличии документов, удостоверяющих личность.

Государственная резиденция "Залесье" создана в 1957 году вблизи села Залесье Броварского района Киевской области. Хозяйство расположено в Броварском районе Киевской области и Козелецком районе Черниговской области. Площадь хозяйства 14836 га. Там растут уникальные сосновые леса, есть животные, занесенные в Красную книгу Украины.

Государственная резиденция "Синегора" находится возле села Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области в Горганах. Занимает площадь 10 866 га. На ее территории есть дворцы, зимний сад, пруды, вертолетная площадка, охотничий домик, десятки охотничьих вышек, отель, небольшой зверинец с медведями, вольеры с разными животными. Здесь расположены коттеджи, лыжная трасса с подъемником.