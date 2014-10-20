Журналисты нашли под Киевом дворец владельца «вышек Бойко» (фото + видео)

Об этом говорится в совместном расследовании программы Радио Свобода «Схемы» и ЕспресоТВ.

Огромный особняк выполнен в виде дворца в стиле псевдобарокко.

В соответствии с земельным кадастровым реестром, участок оформлен на Наталью Кацубу - мать Сергея Кацубы. Хозяева еще не заехали, но строительство уже завершено.

По соседству с «дворцом Кацубы» на одном обособленном от всего села участке возведены два одинаковых дома Евгения Бакулина, оформленные на его детей - дочь Светлану и сына Николая Бакулиных.

Журналистам «Схем» и ЕспресоТВ удалось снять имения нефтегазовых чиновников с воды и с воздуха - ибо по суше доступа к ним нет, говорится в расследовании.

Народный депутат Сергей Кацуба отказался прокомментировать журналистам, как ему удалось заработать на это имение.

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Первая буровая вышка для добычи нефти и газа с шельфа Черного моря была закупленная «Черноморнефтегазом» в 2011 году. Журналисты ТВі и «Зеркала недели» доказали, что закупка происходила с почти двойной переплатой - у производителя она стоила 250 миллионов долларов, тогда как Украина приобрела ее в подставной оффшорной компании за 400 миллионов долларов. Журналисты ТВі нашли директора этой компании, который сообщил, что не подписывал контракт с «Черноморнефтегазом», а его подпись под контрактом - подделка.

Тогда «Нафтогазом» руководил Евгений Бакулин, а куратором закупки буровых вышек были два брата - заместитель Бакулина Сергей Кацуба, и член правления «Черноморнефтегаза» Александр Кацуба. В декабре 2012 Сергей Кацуба в интервью телеканалу ТВі сам признался, что он непосредственно писал тендерную документацию к закупке.

До так называемого клана Кацуб входит три поколения. Старший - отец Владимир Кацуба - народный депутат Украины, избрался от Партии регионов. Его старший сын - Сергей Кацуба, который избрался в парламент через полгода после сделки с башнями. Младший сын Александр Кацуба, который получил должность заместителя главы «Нафтогаза» фактически от брата в наследство - а при новой власти ушел на больничный, во время которого громко сыграл свадьбу в пригороде Парижа - в резиденции Шато де Шантии.

Сейчас Сергей Кацуба на внеочередных выборах в Верховную Раду избирается по 92 округа в Узине, его отец Владимир Кацуба идет в парламент по 175 округу в Дергачах (Харьковская область), а Евгений Бакулин избирается по 106 округу в Северодонецке. Сам экс-министр топлива и энергетики Юрий Бойко, в честь которого в народе прозвали эту сделку, возглавляет избирательный список Оппозиционного блока.

«Схемы» - совместный телевизионный проект Радио Свобода и Первого национального.