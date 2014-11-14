В ЕС заявили, что не готовы признать присутствие войск РФ на Донбассе из-за нехватки информации

Об этом сегодня в комментарии УНИАН сказал высокопоставленный европейский дипломат, отвечая на вопрос, почему ЕС не признает, в отличие от НАТО, присутствие на украинской территории российских войск.

"Потому что мы, возможно, молодая организация, которая еще не имеет всего необходимого. Мы хотим предоставить информацию, которая проверена необходимым образом", - сказал он.

Дипломат отметил, что в ЕС "очень хорошо известно, что говорят наши коллеги, например, НАТО". "Мы находимся с ними в постоянном контакте, а также в контакте с государствами-членами. Мы надеемся, что до понедельника сможем предоставить верховному представителю и министрам информацию, которая будет максимально точной", - подчеркнул он.

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Вместе с тем европейский дипломат отметил, что в ЕС видят наращивание "военного оборудования и колонны, которые продвигаются в восточную Украину".

"В этом нет никакого сомнения. На этом этапе мы можем говорить об увеличении военного движения. Мы также являемся свидетелями увеличения обстрелов в Донецке и Донецком аэропорту и трех других городах. Если сравнивать с ситуацией, которая была три месяца назад, впечатление такое, что мы продвигаемся в направлении эскалации", - сказал дипломат.

Он также отметил, что "очень трудно сказать, что это означает в конечном итоге". "За этой ситуацией нужно наблюдать очень пристально. Вы видели заявления многих лидеров, министров иностранных дел из разных стран-членов ЕС, что они очень обеспокоены развитием событий", - добавил высокопоставленный европейский дипломат.