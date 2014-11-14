Полномасштабное наступление на Украину возможно через 3-5 месяцев - комполк «Азова»

Об этом командир полка "Азов" сказал в эфире "5 канала", сообщает пресс-служба полка "Вконтакте".

Андрей Белецкий заявил, что полноценное военное наступление на Украину со стороны России возможно примерно через 3-5 месяцев.

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Андрей Белецкий подчеркнул, что Россия целенаправленно перебрасывает войска в Украину, поскольку готовит военную операцию. "Войска перебрасываются неспроста. Готовится военная операция", - сказал командир полка.

В то же время, А.Белецкий убежден, что россияне еще не осуществили комплекс действий, которые необходимы для перехода в наступление против сил АТО. По словам Белецкого, российская армия пока не разворачивает командные пункты, полевые госпитали и так далее. "Сейчас это скорее массирование сил, закрепление территорий", - убежден командир "Азова".

Таким образом, по мнению командира, полноценная военная операция со стороны Кремля может начаться через 3-5 месяцев.