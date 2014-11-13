Журналист: боевики планируют наступать на силы АТО 16 ноября

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Андрей Цаплиенко. Он сообщает, что о планах боевиков стало известно, когда ночью на блок посту под Волновахой снимали задержание троих подозрительных. В их телефонах обнаружены номера командира "Кальмиуса" и главаря одного из подразделений "Оплота".

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"Наши ребята позвонили, прикинулись сепарами с блокпоста в Еленовке. Дескать, задержали "похожих на укропских диверсантов". Попросили подтвердить благонадежность. Командиры рашистов радостно подтвердили статус террористов - "Это же наши надежные люди, пропускайте!"

Также журналист сообщает, что в ходе разговора, оба командира поинтересовались как дела на блокпосту и закончили разговор примерно одной и той же фразой:

"Потерпите, мужики, до воскресенья, в воскресенье наступление". "Вы же знаете приказ, в воскресенье наступаем". Командир "Кальмиуса" на прощание пообещал "наконец дать укропам прос..аться".

"Я репортер. Мое дело рассказать то, что видел и слышал. Гарантировать наступление в воскресенье не могу", - подытожил Андрей Цаплиенко.