СБУ задержала экс-начальника контрразведки

Об этом заявил председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко сегодня в вечернем эфире телеканала «1+1».

Читайте такжеТурчинов уволил руководство СБУ и внешней разведки

«Сотрудники службы «К» контрразведки задержали генерала. Это именно те люди, которых мы подозреваем и будем дальше задерживать вплоть до номера первого (имеется в виду бывший руководитель СБУ Александр Якименко - УНИАН)», - сказал Наливайченко.

По его словам, именно «благодаря таким генералам в Украине было завербовано большое количество офицеров, завезено оружие, что происходило годами».

В то же время, как стало известно УНИАН, задержанным является бывший начальник контрразведки СБУ Владимир Бик.