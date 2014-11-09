СБУ задержала экс-начальника контрразведки
20:49, 09 ноября 2014Политика
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Служба безопасности Украины задержала одного из заместителей экс-главы СБУ, который находился в розыске.
СБУ задержала одного из заместителей экс-председателя, который находился в розыске / УНИАН
Об этом заявил председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко сегодня в вечернем эфире телеканала «1+1».
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«Сотрудники службы «К» контрразведки задержали генерала. Это именно те люди, которых мы подозреваем и будем дальше задерживать вплоть до номера первого (имеется в виду бывший руководитель СБУ Александр Якименко - УНИАН)», - сказал Наливайченко.
По его словам, именно «благодаря таким генералам в Украине было завербовано большое количество офицеров, завезено оружие, что происходило годами».
В то же время, как стало известно УНИАН, задержанным является бывший начальник контрразведки СБУ Владимир Бик.
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