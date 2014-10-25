Против экс-руководителя контрразведки возбудили дело о государственной измене

Как сообщили в СБУ, Бик сбежал из Украины в феврале 2014 года, после чего был уволен из правоохранительных органов.

Об этом пишет "Украинская Правда".

"На данный момент Главным следственным управлением СБУ в отношении гражданина Бика В.В. проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения госизмены", - отметили в СБУ.

Экс-начальник контрразведки подозревается в том, что предоставлял представителям иностранного государства помощь в ведении подрывной деятельности против Украины.

По данным СБУ, с 24 февраля по 25 октября из спецслужбы уволены 2554 сотрудников, из которых 108 - руководители подразделений СБУ.

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В отношении 16 сотрудников СБУ открыто уголовные производства по подозрению в подрывной деятельности, террористической деятельности и госизмене.

Ранее глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что за государственную измену к уголовной ответственности было привлечено 47 бывших правоохранителей и военнослужащих.