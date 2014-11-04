СНБО рассмотрел ситуацию на Донбассе, безопасность и обороноспособность Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко после завершения заседания.

Он также отметил, что «Украина всегда исходила и исходит из необходимости мирного решения вопросов, одновременно обеспечить мирное развитие событий можно только путем развития наших оборонных и возможностей».

Литвиненко также отметил, что «Украина должна быть сильной. Во-первых, быть сильным в этой ситуации - это развитие оборонных потенциалов прежде Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Службы безопасности Украины, развитие механизмов координации и взаимодействия этих органов, развитие наших возможностей перевооружение органов сектора безопасности, фортификационное обустройство линии обороны, их инженерная подготовка, четкое определение содержания соответствующего режима на линии столкновений».

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Заместитель секретаря СНБО отметил, что «мы исходим из приоритета защиты прав украинских граждан и их законных интересов, и одновременно Украина никогда не позволит спекулировать на этом».

«Украинское государство обеспечит поставки в Донецкую и Луганскую область гуманитарной помощи. Люди, которые проживают там и не смогли уехать, не виноваты, что они попали в эту историю.В тоже время Украина не будет обеспечивать финансирование этих непризнанных формирований», - сказал Литвиненко.