Латвийский министр сравнил Россию с Третьим рейхом из-за Пореченкова

Об этом он написал в Твиттере.

"Много похожего между Третьим рейхом, СССР и современной Россией. Актеры стреляют из пулеметов, призывы истреблять целые народы, мы должны остановить это", - написал он.

Также Ринкевич заявил, что "актера-боевика" Пореченкова в Латвии не ждут.

Читайте такжеПореченков считает Донецк "тиром"Напомним, российский актер Михаил Пореченков побывал в контролируемом пророссийскими террористами украинском Донецке и оказался после этого в центре скандала. На сайтах боевиков распространено видео, на котором Пореченков, одетый в каску с надписью «Пресса», стреляет из пулемета.

Many similarities btwn the Third Reich, USSR, modern RU, actors firing machine guns, calls to exterminate entire nations, we must stop it