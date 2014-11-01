Латвийский министр сравнил Россию с Третьим рейхом из-за Пореченкова
Латвийский министр Эдгар Ринкевич сравнил Россию с Третьим рейхом и пообещал не пускать в страну актера Михаила Пореченкова.
Об этом он написал в Твиттере.
"Много похожего между Третьим рейхом, СССР и современной Россией. Актеры стреляют из пулеметов, призывы истреблять целые народы, мы должны остановить это", - написал он.
Также Ринкевич заявил, что "актера-боевика" Пореченкова в Латвии не ждут.
Читайте такжеПореченков считает Донецк "тиром"Напомним, российский актер Михаил Пореченков побывал в контролируемом пророссийскими террористами украинском Донецке и оказался после этого в центре скандала. На сайтах боевиков распространено видео, на котором Пореченков, одетый в каску с надписью «Пресса», стреляет из пулемета.
Ārlietu ministrs @edgarsrinkevics paziņo, ka "karojošais aktieris" Porečenkovs Latvijā nav gaidīts http://t.co/q4asXtIF0x
- Diena (@DienaLv) 1 Ноябрь 2014
Many similarities btwn the Third Reich, USSR, modern RU, actors firing machine guns, calls to exterminate entire nations, we must stop it
- Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 1 Ноябрь 2014