Актер Пореченков показал террористам свой фильм и пострелял из пулемета боевиков в донецком аэропорту

00:13, 31 октября 2014
Политика
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Российский актер Михаил Пореченков посетил террористов в Донецке.

Пореченков

Пореченков пообщался с боевиками «ДНР» и сделал несколько выстрелов из пулемета, об этом сообщают в соцсетях..

Стоит отметить, что во время посещения аэропорта на актере была каска с надписью «Пресса».

Как передает "Газета.Ru", Пореченков приехал на Донбасс убедиться в соблюдении перемирия.

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