Актер Пореченков показал террористам свой фильм и пострелял из пулемета боевиков в донецком аэропорту

Пореченков пообщался с боевиками «ДНР» и сделал несколько выстрелов из пулемета, об этом сообщают в соцсетях..

Стоит отметить, что во время посещения аэропорта на актере была каска с надписью «Пресса».

Как передает "Газета.Ru", Пореченков приехал на Донбасс убедиться в соблюдении перемирия.