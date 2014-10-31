Актер Пореченков показал террористам свой фильм и пострелял из пулемета боевиков в донецком аэропорту
00:13, 31 октября 2014Политика
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Российский актер Михаил Пореченков посетил террористов в Донецке.
Пореченков посетил террористов в Донецке twitter
Пореченков пообщался с боевиками «ДНР» и сделал несколько выстрелов из пулемета, об этом сообщают в соцсетях..
Стоит отметить, что во время посещения аэропорта на актере была каска с надписью «Пресса».
Как передает "Газета.Ru", Пореченков приехал на Донбасс убедиться в соблюдении перемирия.
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