Лавров прокомментировал запрет на въезд в Украину российских артистов, заговорил о "пособниках эсесовцев"

В тоже время, он заявил, что в Украине «пособники эсесовцев возведены в ранг национальных героев».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал запрет на въезд в Украину российских артистов подавлением основополагающих прав и свобод.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Женеве, выступая на заседании Совета ООН по правам человека.

«Закрывается въезд деятелям культуры, запрещаются книги, телерадиовещание, растет число поджогов и нападений на культурные центры национальных меньшинств и дипломатические представительства», - объявил Лавров.

Он заявил, что Международные правозащитные структуру должны жестко реагировать на подавление основополагающих прав и свобод.

Читайте такжеМузыканта известной российской группы не пустили в Украину из-за гастролей в КрымуВ тоже время, он заявил, что в Украине «пособники эсесовцев возведены в ранг национальных героев».

«Ультрарадикалы в одеждах с нацисткой символикой устраивают зловещие факельные шествия, поджоги, погромы, ощущая себя хозяевами при полном попустительстве номинальных властей», - сказал он.

Лавров также заявил, что обеспокоен ситуаций в Литве, Латвии и Польше.

По данным Государственной пограничной службы, в 2017 году почти 1,5 тыс. иностранцам, в том числе более сотне артистов и деятелей культуры, был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине" (относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора) (№ насчитывается 6682). А 7 ноября президент Петр Порошенко подписал этот закон.