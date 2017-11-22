СБУ обнародовала порядок организации гастролей артистов страны-агрессора

Если в Украину планирует попасть музыкант или актер, который является гражданином страны-агрессора, организатор его выступления не позднее чем за 30 дней до мероприятия должен подать в СБУ запрос, об этом говорится на сайте СБУ.

Читайте такжеТолько с разрешения СБУ: Порошенко подписал закон о гастролях российских артистов в УкраинеВ ответе на этот запрос будет идти речь о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения артиста к участию в мероприятии на территории Украины.

Организатор выступления должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанные в его документе для въезда на территорию Украины.

Также должна быть указана информация об использовании псевдонимов, принадлежность к творческим коллективам, другая информация, которая характеризует его творческую деятельность.

СБУ в течение десяти дней после получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ – есть или нет законных оснований не допустить гражданина страны-агрессора к участию в гастрольном мероприятии.

Если оснований для недопуска нет, артист может въехать в Украину – организатор заключает договор с соответствующим гастролером.

Важно, что СБУ оставляет за собой право объявить о законных основаниях для недопущения гражданина России в Украину после предоставления ответа на запрос.

Если организатор гастролей нарушит эту процедуру – придется выплатить штраф от 50 до 100 минимальных зарплат.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине" (относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора) (№ 6682). А 7 ноября президент Петр Порошенко подписал этот закон.