26 комнат и бассейн: Аваков обзавелся роскошной виллой на берегу моря в Италии - СМИ

Приблизительная стоимость недвижимости, по некоторым оценкам, составляет около 774 тысяч евро.

В 2017 году министр внутренних дел Арсен Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии.

Об этом свидетельствуют документы из делового и имущественного реестров Италии, пишут "Наші гроші".

Вилла в муниципалитете Сан Феличе Чирчео насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале. Приблизительная стоимость недвижимости, как показывает калькулятор на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тыс. евро. Google Maps показывает там дом с бассейном.

Как отмечают журналисты схема приобретения виллы не была простой.

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"Аваков стал владельцем виллы в Италии, воспользовавшись фирмой от "Института Горшенина", – пишут "Наші гроші".

В 2017 году фирма "Avitalia S.R.L", владельцем которой на 100% является Арсен Аваков, поглотила другую итальянскую фирму "Ferdico S.R.L".

А "Ferdico S.R.L" 3 февраля 2017 года получила госакт на право собственности на виллу на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео, в регионе Лацио, провинция Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy). На тот момент "Avitalia S.R.L" уже на 100% владела фирмой "Ferdico S.R.L".

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал электронную декларацию за прошлый год. В 2017-м он заработал чуть более миллиона гривен. Его жена Инна - в 52 раза больше, почти 57 млн грн.