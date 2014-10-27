В новую Раду попадут около 70 депутатов, голосовавших в январе за "диктаторские законы"

По предварительным подсчетам, по партийным спискам в парламент попадут всего 15 таких кандидатов от Оппозиционного блока, остальные проходят по мажоритарным округам, сообщает журналист Виталей Уманец на своей странице в социальной сети Facebook.

Среди Оппозионного блока за "диктаторские законы" голосовали: Бахтеева Татьяна Дмитриевна, Белый Алексей Петрович, Волков Александр Михайлович, Воропаев Юрий Николаевич, Горина Ирина Анатольевна, Долженков Александр Валерьевич, Коваль Александр Иванович, Корж Павел Петрович, Левочкина Юлия Владимировна, Мирный Иван Николаевич, Мирошниченко Юрий Романович, Нечаев Александр Игоревич, Новинский Вадим Владиславович, Шатворян Вилен Григорьевич, Шуфрич Нестор Иванович.

Читайте такжеРезультаты экзит-полов: новый украинский парламент будет противостоять Путину и защищать Украину - Forbes

В то же время, по результатам голосования в Раду не прошли 26 человек, которые шли по спискам Коммунистической партии Украины и "Сильной Украины".

Ранее УНИАН писал, что в Раду проходят более 60 мажоритарщиков от Блока Петра Порошенко.