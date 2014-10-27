В Раду проходят более 60 мажоритарщиков от БПП - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель партии “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко.

“По состоянию на 11.30 мы имеем информацию о результатах по мажоритарным округам, где более 60 выдвиженцев “Блока Петра Порошенко” смогут одержать победу. И также от “Народного фронта” более 15 таких выдвиженцев тоже рассчитывают на победу в мажоритарных округах”, - сказал он.

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По словам Луценко, такие результаты выборов свидетельствует о том, что количество проевропейских депутатов будет значительной и в мажоритарных округах.

Комментируя результаты выборов, Луценко отметил, что выборы ни в одном мажоритарном округе не отмечались “серьезными скандалами”, в сравнении со всеми предыдущими выборами. По его словам, это демонстрирует “взросление украинского избирателя и демократичность украинской власти, которая проводит открытые и прозрачные выборы”.