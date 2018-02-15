Турчинов 28 февраля 2014 года издал приказ о полной боевой готовности ВСУ, но в Крыму его не выполнили

Приказ исполняющего обязанности президента о полной боевой готовности армии саботировали в Крыму военнослужащие-предатели, преимущественно те, которых брали на службу в Вооруженные силы Украины из местных жителей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности президента Украины, заявил, что 28 февраля 2014 года издал приказ о полной боевой готовности Вооруженных сил Украины, однако в Крыму его не выполнили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Турчинов объяснил, что в Крыму этот приказ не выполнили по нескольким причинам, но прежде всего из-за измены военнослужащих, которые жили и служили на полуострове.

Также он отметил, что коварная тактика российских спецназовцев, которые во время захвата военных объектов вперед выставляли гражданских, делала фактически невозможным открытие огня по агрессорам.

Кроме того, Турчинов заявил, что в начале 2014 года военные еще не могли преодолеть психологический барьер и стрелять по оккупантам.