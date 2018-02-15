"Не давал команду о ликвидации": Турчинов объяснил, почему приказал не выпускать вертолет с Януковичем из Харькова и Донецка

В то же время Турчинов подчеркнул, что не приказывал уничтожить Януковича.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что приказал не выпускать вертолет с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем из Харькова и Донецка, чтобы не допустить незаконного пересечения границы.

Читайте такжеТурчинов объяснил, для выполнения какого плана Москвы Янукович написал письмо Путину (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности главы Украинского государства, сказал на допросе во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Януковича.

Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, что никому не давал команду о ликвидации Януковича во время его бегства 21-23 февраля 2014 года.

"Было очень важно, чтобы он был жив, написал заявление об отставке и сел на скамью подсудимых", - сказал Турчинов.