"Не давал команду о ликвидации": Турчинов объяснил, почему приказал не выпускать вертолет с Януковичем из Харькова и Донецка
19:02, 15 февраля 2018
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В то же время Турчинов подчеркнул, что не приказывал уничтожить Януковича.
Турчинов заявил, что не давал команды о ликвидации Януковича / фото УНИАН
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что приказал не выпускать вертолет с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем из Харькова и Донецка, чтобы не допустить незаконного пересечения границы.
Читайте такжеТурчинов объяснил, для выполнения какого плана Москвы Янукович написал письмо Путину (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности главы Украинского государства, сказал на допросе во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Януковича.
Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, что никому не давал команду о ликвидации Януковича во время его бегства 21-23 февраля 2014 года.
"Было очень важно, чтобы он был жив, написал заявление об отставке и сел на скамью подсудимых", - сказал Турчинов.
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