Турчинов в феврале 2014 года подготовил указ о введении военного положения, но его не поддержали лидеры партий

Турчинов сообщил, что на заседании СНБО 28 февраля 2014 года только он проголосовал за решение о введении военного положения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (РНБО) Александр Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности президента Украины, заявляет, что в конце февраля 2014 года подготовил указ о введении военного положения на всей территории Украины, но эту инициативу не поддержали лидеры политических сил на заседании СНБО 28 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

«Объявление военного положения - это действительно жесткие ограничения конституционных прав наших граждан: ограничение права на собрания и массовые мероприятия, возможность проводить конфискацию собственности. О введении военного положения Украина должна проинформировать даже ООН», - сказал он.

Турчинов отметил, что когда в нескольких регионах начался «сепаратистский шабаш», то введение военного положения, «безусловно, очень бы помогло».

«27 (февраля) вечером я приказал руководителю юридического управления Администрации (президента) подготовить соответствующий указ о введении военного положения, но что было важно - введение военного положения не дает права на применение оружия, право на активное применение оружия дает лишь объявление войны. Введение военного положения в Крыму - у нас не было средств его реализовать. Но по всей стране, действительно, это была бы серьезная помощь», - заявил он.

По словам Турчинова, он надеялся, что политики поддержат решение о введении военного положения.

«28 февраля на заседании Совета национальной безопасности я планировал получить поддержку этого решения, но указ не может работать, если его не одобрит Верховная Рада, поэтому 28 (февраля), чтобы получить поддержку Верховной Рады, я пригласил лидеров политических сил и фракций, которые тогда составляли большинство в парламенте, чтобы получить их политическую поддержку, иначе шансов провести решение через парламент не было», - отметил Турчинов.

Он добавил, что тогдашние политические лидеры также понимали, что российская агрессия может затянуться на долгое время.

«И у них, видимо, были основания полагать, что введение военного положения приостанавливает проведение любых выборов. И это приведет к тому, что у меня будет неограниченная власть на неограниченное время. Поэтому за это решение проголосовал только я один во время голосования на заседании СНБО», - пояснил Турчинов.

«С другой стороны, могу понять коллег, почему они не поддержали. Так как считали, что проведение честных выборов и получение легитимного президента - возможно, некоторые из них хотел стать таким президентом - значительно усилит позиции Украины», - добавил секретарь СНБО.