Турчинов в феврале 2014 года подготовил указ о введении военного положения, но его не поддержали лидеры партий

18:19, 15 февраля 2018
Политика
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фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

«Объявление военного положения - это действительно жесткие ограничения конституционных прав наших граждан: ограничение права на собрания и массовые мероприятия, возможность проводить конфискацию собственности. О введении военного положения Украина должна проинформировать даже ООН», - сказал он.

Турчинов отметил, что когда в нескольких регионах начался «сепаратистский шабаш», то введение военного положения, «безусловно, очень бы помогло».

«27 (февраля) вечером я приказал руководителю юридического управления Администрации (президента) подготовить соответствующий указ о введении военного положения, но что было важно - введение военного положения не дает права на применение оружия, право на активное применение оружия дает лишь объявление войны. Введение военного положения в Крыму - у нас не было средств его реализовать. Но по всей стране, действительно, это была бы серьезная помощь», - заявил он.

По словам Турчинова, он надеялся, что политики поддержат решение о введении военного положения.

«28 февраля на заседании Совета национальной безопасности я планировал получить поддержку этого решения, но указ не может работать, если его не одобрит Верховная Рада, поэтому 28 (февраля), чтобы получить поддержку Верховной Рады, я пригласил лидеров политических сил и фракций, которые тогда составляли большинство в парламенте, чтобы получить их политическую поддержку, иначе шансов провести решение через парламент не было», - отметил Турчинов.

Он добавил, что тогдашние политические лидеры также понимали, что российская агрессия может затянуться на долгое время.

«И у них, видимо, были основания полагать, что введение военного положения приостанавливает проведение любых выборов. И это приведет к тому, что у меня будет неограниченная власть на неограниченное время. Поэтому за это решение проголосовал только я один во время голосования на заседании СНБО», - пояснил Турчинов.

«С другой стороны, могу понять коллег, почему они не поддержали. Так как считали, что проведение честных выборов и получение легитимного президента - возможно, некоторые из них хотел стать таким президентом - значительно усилит позиции Украины», - добавил секретарь СНБО.

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