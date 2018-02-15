Ранение полицейского у Соломенского суда: правоохранители ищут гильзы и не подпускают посторонних (фото, видео)

17:49, 15 февраля 2018
Политика
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Как рассказали свидетели инцидента, с утра под здание суда стали организовано свозить представителей  националистических организаций, которые и устроили драку с сотрудниками полиции. В ходе драки один из участников акции начал стрелять в полицейских из, предположительного, травматического пистолета, передает КП

В полиции серьезное ранение своего сотрудника подтвердили, также сообщили о задержании человек, который может быть к этому причастен. Он одет в куртку с нашивкой батальона "Донбасс". Также задержан мужчина, который пытался его отбить. Об этом  сообщили  в пресс-службе главного управления Нацполиции Киева.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия у здания суда. Представители полиции ищут гильзы от оружия и не подпускают посторонних. Место у суда оцеплено.  Возле здания суда вблизи места, где начались столкновения, нашли гранату и пистолет.

Раненый полицейский. Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua

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