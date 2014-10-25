ОБСЕ: Украина, Россия и боевики обмениваются информацией о нарушениях перемирия

15:57, 25 октября 2014
Политика
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В Дебальцево Донецкой области специальная наблюдательная миссия ОБСЕ посетила местный офис Объединенного центра по контролю и координации

ОБСЕ мониторит ситуацию на Донбассе / Facebook ОБСЕ

Специальная наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что представители Украины, России и террористических организаций "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" проводят совместные встречи для обмена информацией о нарушениях режима прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

23 октября в Дебальцево Донецкой области специальная наблюдательная миссия ОБСЕ посетила местный офис Объединенного центра по контролю и координации (ОЦКК).

В частности отмечается, что наблюдатели встретились с украинскими и российскими представителями ОЦКК. "В офисе наблюдатели ОБСЕ также заметили присутствие представителей "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеПостпред Украины в ООН: Бойцов АТО за время перемирия обстреляли более 2 тысяч разПри этом миссия ОБСЕ зафиксировала, что присутствующие в офисе представители ОЦКК получили сообщения с мест о нарушении режима прекращения огня.

"Представители ОЦКК открыто обменялись получаемыми сообщениями друг с другом и сотрудничали как команда для того, чтобы определить места возможных нарушений", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что все представители ОЦКК сделали запрос для проведения официальной встречи вместе со специальной наблюдательной миссией для определения путей снижения уровня напряженности вокруг Донецкого аэропорта.

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