Путин признал, что поддерживаемые РФ боевики нарушают перемирие на Донбассе

Об этом он сказал журналистам в Милане, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я согласен с коллегами в том, что ориентиром при урегулировании на Украине, в Украине, как сейчас модно говорить, должны быть, конечно, минские договоренности. Хочу отметить, что эти договоренности, к сожалению, не полностью выполняются как одной, так и другой стороной. То есть ни представителями ополчения Новороссии, ни представителями Украины в полной мере пока эти минские договоренности не выполняются по целому ряду причин. Это и объективные, и субъективные причины. Но исхожу из того, что все стороны будут стремиться к тому, чтобы эти договоренности были полностью выполнены», - сказал Путин.

По его словам, линия разграничения должна быть доведена до конца, и именно это даст возможность окончательно прекратить обстрелы и гибель мирных жителей.

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«Когда я сказал, что есть объективные, есть субъективные вещи. Например, в некоторых населенных пунктах, которые должны быть оставлены ополченцами, выяснилось, что сами ополченцы из этих населенных пунктов. Они говорят, что не могут оттуда уйти, поскольку там живут их родственники – жены, дети. Это вещи такие, вроде как субъективные, но в то же время серьезного характера. Поэтому не учитывать это невозможно...Мы постараемся поспособствовать, попосредничать, порешать, найти приемлемые развязки», - сказал Путин.

По его словам, в других пунктах до сих пор находятся представители вооруженных сил Украины, которые в соответствии с минскими договоренностями должны были бы уйти.

При этом Путин очередной раз попытался опровергнуть участие РФ в конфликте.

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Как сообщал УНИАН, 15 октября МИД Украины сообщил, что за время перемирия на востоке Украины боевики более 1,4 тыс. раз его нарушали, погибли 68 украинских военных и 51 гражданское лицо.

Режим прекращения огня был объявлен с вечера 5 сентября после того, как в Минске подписали соответствующий меморандум.

РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе – практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч были ранены. По официальным данным, почти 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.