Яценюк: Обещание отменить пенсионную реформу - популизм и ложь

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Когда я вступил в офис премьер-министра, я публично заявил, что тот, кто говорит, что мы можем отменить пенсионную реформу - лжец или волшебник. Пенсионный фонд - банкрот. Каждый месяц я делаю все для того, чтобы выплатить людям пенсии, - сказал Яценюк. - Отмена пенсионной реформы в сегодняшних условиях военной экономики - махровый популизм и ложь».

Вместе с тем он отметил, что другие социальные реформы - в частности медицинская - возможны.

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«Бывший руководитель медицины (министр здравоохранения - УНИАН), несмотря на десятки поручений, не смог сделать ничего в системе здравоохранения. Это моя личная боль. Ожидал от человека, а получилось как всегда, еще и залезли в какие-то коррупционные схемы. Это беда, - сказал Яценюк. - Что касается реформы здравоохранения, придет новый министр, и то, что мы будем вводить по реформе системе здравоохранения, то это государственную страховую медицину. Проект закона готов, мы вместе с экспертами его обработаем, и проблема будет решена».