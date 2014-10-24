"Айдар" подозревает в поджоге своих машин одного из кандидатов в нардепы на Киевщине

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Машины, на которых вывозили раненых с линии фронта, загорелись ночью за сотню километров от зоны АТО - в мирном Кагарлыке.

"На этих машинах мы были в зоне АТО. Привозили еду, вывозили с поля боя раненых", - говорят "айдаровцы".

Обвинения бойцы адресуют генерал-майору СБУ, ныне кандидату в народные депутаты по 93-му округу.

"Нам поступали звонки от кандидата в депутаты Константина Брыля. Люди представились, что они из его предвыборной кампании. Поскольку наши люди находятся в комиссиях, начали нам предлагать большие суммы денег. Мы отказались и увидели этот результат", - утверждают военные.

Брыля связывают с громким делом по Днепропетровску. Работая первым заместителем руководителя главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ, он якобы вымогал деньги у бизнесменов вместе с Георгием Ярошенко.

Во время расследования дела установили, что в период работы противоправной схемы происходили их ежедневные телефонные разговоры. Брыль это отрицает.

О другой темной схеме рассказывает бывший генеральный директор одной из одесских фирм. Он вспоминает, как одиозный кандидат ежемесячно собирал "дань".

"Мы договорились, что он нам не будет мешать, а мы ему за это будем платить деньги. Мешать в том, чтобы мы законно получали НДС. Где-то 800 тысяч в месяц мы должны были заплатить", - говорит предприниматель.

Для некоторых знакомство с Брылем обернулось не просто финансовыми потерями. Одна женщина отсидела 4 года за участие в навязанной генералом схеме. В результате которой нынешний кандидат завладел имением в Пуща-Водице под Киевом, а подставным лицом и аферой на 36 миллионов заинтересовались правоохранители.

Теперь жертва готова бороться с обидчиком, чтобы тот минимум отбыл такое точно наказание за решеткой, которое пришлось пройти ей.