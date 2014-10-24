Голоса националистов могут распылиться между ВО «Свобода» и «Правым сектором» - политолог

Об этом заявил эксперт Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская Академия» Сергей Киселев.

«Но на внеочередных выборах, которые состоятся 26 октября, эти проценты могут быть распределены между двумя националистическими силами: ВО «Свобода» и «Правым сектором». При этом ключевые социологические службы единодушны (в частности, самые последние данные КМИС и «Демократических инициатив»): в новую Раду по партийным спискам «Правый сектор», увы, не проходит, имея в 1,5-2 раза ниже рейтинг, чем «Свобода», - отметил эксперт.

Однако, по мнению Киселева, «Правый сектор» может навредить «Свободе», оттянув на себя определенное количество голосов избирателей. «Это одно из ключевых отличий от выборов 2012-го года, когда «Свобода» была единственной националистической силой, что шла в парламент, не учитывая УНА, которая собрала лишь 0,08% голосов», - пояснил он.

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Сергей Киселев подчеркнул, что если события будут развиваться по этому сценарию, то избиратели, фактически, своими собственными голосами сделают невозможным попадание в парламент хотя бы одной силы, которая представляла бы интересы избирателей-националистов.

Однако, эксперт уверен, что в некоторой степени на пользу «Свободы» играет тот факт, что эта политическая сила сейчас находится на грани прохождения в парламент. «И часть проукраинского, промайдановського (а «Свобода» напрямую ассоциируется с Евромайданом) электората может проголосовать за «Свободу», понимая, что политические силы других лидеров Евромайдана - Блок Петра Порошенко, «Батькивщина», «Народный фронт», по социологическим данным, уже фактически обеспечили себе прохождение в парламент», - отметил Сергей Киселев.

Также он привел пример парламентских выборов 2002 года, когда часть избирателей «Нашей Украины» Виктора Ющенко целенаправленно проголосовала за «младших партнеров» блока - на тот момент это были «Батьківщина» и Социалистическая партия Александра Мороза - чтобы они также прошли в парламент. И за это их результаты на выборах существенно превысили и их предвыборные рейтинги, и проходной барьер.

Напомним, что в 2012-м году на парламентских выборах «свободовцев» поддержало более 10% украинцев.