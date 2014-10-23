Без воли президента ни один закон о люстрации не будет действовать - политолог

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1».

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«К сожалению, мы живем еще при старых обстоятельствах. И один закон решить ситуацию кардинально не сможет. Пока нам господь Бог, или, я не знаю, гражданское общество не даст нам нового президента, который заложит новый императив для общества в морали и политике, мы будем продвигаться очень медленно», - сказал Басараб.

По мнению политолога, Порошенко подписал закон о люстрации, в значительной степени, благодаря давлению общественности. «Я считаю, что у президента полномочий достаточно, чтобы сделать гораздо больше, чем предусмотрено законом о люстрации, но, к сожалению, он этого не делает», - сказал Басараб.