«Люстрация судебной ветви власти должна начаться с мажоров!»

22 октября 2014 года в 11:00 в Киеве под стенами Киевского апелляционного хозяйственного суда, находящегося по адресу улица Шолуденка,1, состоится акция, организованный ВОО «Народное Движение «Третья республика» с требованием проведения люстрации наиболее одиозных представителей судебной власти.

Организаторы акции отмечают, что закон «О восстановлении доверия к судебной системе», принятый Верховной Радой весной этого года, был проигнорирован властью. Тем не менее, очищение судебной системы от ставленников режима Януковича, а также детей представителей эпохи «покращення» - это жизненная необходимость для Украины. Одним из наиболее ярких примеров непотизма времен Януковича стало назначение осенью 2013 года сына многолетнего председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игоря Самсина – Романа Самсина на должность судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда. Организаторы не могут понять, за какие заслуги получают судейские посты откровенные «мажоры», и требуют добровольной отставки данного персонажа.

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