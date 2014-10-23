Олегу Ляшко во время дебатов показали доказательства наличия олигархов в его списке

Во время дебатов на Первом национальном канале 22 октября, представитель Гражданского движения Украины Жан Новосельцев, показал Ляшко фотографию кандидата в депутаты из списка Радикальной Партии под № 20 - Сергея Рыбалки. В ответ Ляшко заявил, что не знает кто это такой.

Фотография Рыбалки, которую продемонстрировал Новосельцев, была сделана летом 2014 года (именно тогда, когда под Иловайском разворачивались трагические события), в Монте Карло, возле Отеля де Пари, в котором Рыбалка снимал вип-номер больше 70 дней. На снимке, Рыбалка выходит из роскошного автомобиля «Феррари».

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«У меня есть вопрос к популисту Ляшко, который говорит, что борется с олигархами. Смотрите, вот это - «Феррари», вот-это человек, который идет 20-ым в его списке. Этот человек проходит по 9 уголовным делам. Его фамилия фигурирует за торговлю наркотиками. При этом этот человек без двух секунд уже полноправный олигарх. И Олег его ведет в Раду. Как так получается? Вы водите людей за нос, или вы ничего не слышали об этом?», - спросил Новосєльцев.

В ответ, Ляшко заявил, что все это черные политические технологии, и не знает, кто этот мужчина на фотографии.

«Это называется грязные технологии. Когда вы видите, что на 1+1 обо мне врут. Все это не правда, но мне не дают возможности все это опровергнуть. Я не знаю, кто это такой», - заявил Ляшко.

О том, кого на самом деле ведет Ляшко в Верховную Раду, СМИ сообщали много раз. Проходная часть списка Ляшко изобилует одиозными фигурами.

Сергей Рыбалко - экс-заместитель министра природных ресурсов. Днепропетровский бизнесмен, совладелец SI Group, который включает в себя торговые марки «SEMKI», «Флинт» и «Морские». По данным расследования программы «Гроші» на телеканале 1 +1, Рыбалке приписывают сотрудничество с российской разведгрупой на территории Днепропетровской области. В зону внимания группы входили главы облгосадминистраций, заместители руководителей различных ведомств, прокуроры регионов, сотрудники органов МВД. За ними следили и прослушивали. Группа Рыбалки также поймана на торговле наркотиками.

Проходные места в списке Радикальной партии Ляшко, как на условиях анонимности рассказал один из тех, кому предлагали купить одно из мест, стоившее больше 6 миллионов долларов.

По другой информации, Ляшко продал за 7 миллионов долларов с 6-й по 20-ю позиции, которые стопроцентно пройдут в Верховную раду по условиям, даже если партия наберет лишь 5% проходного барьера.