Олегу Ляшко во время дебатов показали доказательства наличия олигархов в его списке
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в очередной раз солгал о том, что в рядах его предвыборного списка нет ни одного олигарха, или фигуранта уголовных дел.
Во время дебатов на Первом национальном канале 22 октября, представитель Гражданского движения Украины Жан Новосельцев, показал Ляшко фотографию кандидата в депутаты из списка Радикальной Партии под № 20 - Сергея Рыбалки. В ответ Ляшко заявил, что не знает кто это такой.
Фотография Рыбалки, которую продемонстрировал Новосельцев, была сделана летом 2014 года (именно тогда, когда под Иловайском разворачивались трагические события), в Монте Карло, возле Отеля де Пари, в котором Рыбалка снимал вип-номер больше 70 дней. На снимке, Рыбалка выходит из роскошного автомобиля «Феррари».
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«У меня есть вопрос к популисту Ляшко, который говорит, что борется с олигархами. Смотрите, вот это - «Феррари», вот-это человек, который идет 20-ым в его списке. Этот человек проходит по 9 уголовным делам. Его фамилия фигурирует за торговлю наркотиками. При этом этот человек без двух секунд уже полноправный олигарх. И Олег его ведет в Раду. Как так получается? Вы водите людей за нос, или вы ничего не слышали об этом?», - спросил Новосєльцев.
В ответ, Ляшко заявил, что все это черные политические технологии, и не знает, кто этот мужчина на фотографии.
«Это называется грязные технологии. Когда вы видите, что на 1+1 обо мне врут. Все это не правда, но мне не дают возможности все это опровергнуть. Я не знаю, кто это такой», - заявил Ляшко.
О том, кого на самом деле ведет Ляшко в Верховную Раду, СМИ сообщали много раз. Проходная часть списка Ляшко изобилует одиозными фигурами.
Сергей Рыбалко - экс-заместитель министра природных ресурсов. Днепропетровский бизнесмен, совладелец SI Group, который включает в себя торговые марки «SEMKI», «Флинт» и «Морские». По данным расследования программы «Гроші» на телеканале 1 +1, Рыбалке приписывают сотрудничество с российской разведгрупой на территории Днепропетровской области. В зону внимания группы входили главы облгосадминистраций, заместители руководителей различных ведомств, прокуроры регионов, сотрудники органов МВД. За ними следили и прослушивали. Группа Рыбалки также поймана на торговле наркотиками.
Проходные места в списке Радикальной партии Ляшко, как на условиях анонимности рассказал один из тех, кому предлагали купить одно из мест, стоившее больше 6 миллионов долларов.
По другой информации, Ляшко продал за 7 миллионов долларов с 6-й по 20-ю позиции, которые стопроцентно пройдут в Верховную раду по условиям, даже если партия наберет лишь 5% проходного барьера.