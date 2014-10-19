В Конотопе кандидат от Радикальной партии напал на агитационную палатку коммунистов

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Гражданской сети ” ОПОРА ” в Сумской области Ирина Стегний, инцидент произошел 17 октября.

«Вместе с кандидатом палатку «убирали» председатель районного ячейки Радикальной партии Спартак Сергиенко и неизвестный в камуфляжной форме с шевроном «Айдар», - отметила Стегний.

Очевидцы происшествия сообщили наблюдателю ОПОРЫ, что ребята подошли к палатке и начали оскорблять агитаторов. В частности, раздавались возгласы «Комуняку - на гиляку!» и упреки «Наши ребята гибнут, а вы тут еще живы». Затем парни перевернули и порвали палатку, разбросали и порвали агитационные газеты. При этом все это они записывали на видеокамеру.

Руководитель штаба КПУ в Конотопе Анатолий Назаренко сообщил, что по данному факту подал заявление в милицию.

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Тем временем в городском отделении милиции ОПОРЕ сообщили, что заявление они приняли и проводится проверка.

Сам Тицкий написал об этом событии на своей странице в сети Facebook: «Только что убрали агитационную палатку КПУ в Конотопе. Именно под их флагами началась война на Донбассе. Коммунистов и регионалов надо гнать в шею!».

Справка УНИАН. Тицкий является председателем организации «Черный комитет».