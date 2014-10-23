Крымские татары будут меньше голосовать на этих выборах из-за унизительных процедур на границе

Об этом сообщил в комментарии сайту Крым.Реалии лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по делам крымских татар Мустафа Джемилев.

По его словам, пересечение границы аннексированного полуострова с материковой Украиной - процедура длительная и унизительная. К тому же, в случае с крымскотатарскими активистами, есть опасения, что их не пустят обратно в Крым.

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«На границе нужно ждать часа два, проходить унизительные обыски. И если пропустят, то есть опасения, что не пустят обратно. Со времени президентских выборов ситуация значительно ухудшилась, поэтому люди не рискуют», - пояснил Мустафа Джемилев корреспонденту Крым.Реалии.

Тем не менее, Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары все равно будут участвовать в голосовании, но в этот раз они не будут выезжать на материковую Украину организованными группами.

Как сообщалось, в воскресенье, 26 октября, состоятся выборы в Верховную Раду Украины. По данным Центризбиркома, в выборах примут участие 3,5 тысячи граждан Украины, зарегистрированных в Крыму. В президентских выборах, которые происходили 25 мая, проголосовало вдвое больше жителей аннексированного полуострова.

Ранее сегодня УНИАН писал, что в оккупированном Крыму задержали брата председателя ЦИК Курултая.