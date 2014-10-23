В оккупированном Крыму задержали брата председателя ЦИК Курултая

Как рассказал корреспонденту сайта Крим.Реалии Заир Смедляев, задержание Таира произошло прямо на автодороге.

«Его машину преследовали полицейские, приказали остановиться, потом заблокировали, представились. Потом подъехала «Газель», брату заломили руки и посадили в эту машину», - сообщил Смедляев.

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По его словам, сотрудники правоохранительных органов также хотели задержать старшего сына Таира Смедляева, который сидел рядом, но не стали этого делать, поскольку в легковом авто был 4-летний сын Таира.

По данным председателя ЦИК Курултая, задержанного якобы везут в СИЗО Симферополя, но на данный момент точное место пребывания Таира Смедляева неизвестно.

Напомним, на прошлой неделе в пгт Красногвардейское задержали и арестовали двух крымских татар. Их подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений работникам правоохранительных органов во время выполнения ими служебных обязанностей во время встречи лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева 3 мая в Армянске. Арестованные содержатся в СИЗО ФСБ России.

Ранее УНИАН также писал, что нелегитимная прокурор Крыма грозится запретить на полуострове меджлис.