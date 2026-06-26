Африканская жара до +38° накрывает Украину: названы самые опасные дни

Это может привести к затруднениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, а также транспорта.

На территории Украины 28-30 июня ожидается сильная жара. Об этом сообщает в Facebook Украинский гидрометцентр.

"В результате распространения жаркого воздуха из северных районов Африки через южную и центральную Европу на территорию Украины 28-30 июня ожидается сильная жара", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 28 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях, а 29-30 июня на Правобережье страны дневная температура составит +35°...+38°.

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Киевскую область также "разогреет" 29-30 июня, ожидается, что максимальная дневная температура составит +35°...+38°.

При этом синоптики предупреждают, что сильная жара может привести к затруднениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, а также к сбоям в работе железнодорожного и автомобильного транспорта. Кроме того, она может негативно повлиять на жизнедеятельность населения.

Аномальная жара в Европе – подробности

Как сообщал УНИАН, значительную часть Европы уже 21 июня охватила сильная жара, поскольку температура воздуха приблизилась к 40 градусам Цельсия, в результате чего были объявлены общенациональные предупреждения, произошли перебои в работе транспорта и возникли напряженные ситуации в дикой природе и в туристических центрах.

В частности, после нескольких дней температура превышала 35 °C, поэтому итальянские власти объявили красный уровень опасности на 21 июня в восьми городах, а именно в Болонье, Флоренции, Милане и Турине.

По словам экспертов, в настоящее время наблюдается общая тенденция: из-за изменения климата периоды сильной жары в Европе становятся все чаще и интенсивнее.

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