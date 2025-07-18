Также были зафиксированы афтершоки.

В итальянском Неаполе снова зафиксировали ощутимое землетрясение. Его магнитуда составила 4.0.

Как сообщает Национальная пожарная служба, толчки были зафиксированы утром в пятницу, 18 июля - около 9:14. Эпицентр землетрясения находился в районе квартала Баньоли и местности Флегрейские поля и залегал на глубине 2,5 км.

Жители города почувствовали землетрясение – люди могли видеть, как качаются двери и люстры. Существенных последствий стихии пока не фиксировали, сообщает ANSA.

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Издание отмечает, что после землетрясения были зафиксированы два афтершока магнитудой 1,5.

30 июня в этой же местности уже было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6, которое называли одним из сильнейших за несколько десятилетий.

Землетрясения в Италии

Недавно мы рассказывали о том, что в Италии установили систему раннего оповещения о землетрясениях (EWS) на высокоскоростной железнодорожной линии "Рим – Неаполь". Эта система будет автоматически останавливать поезда в случае фиксации сейсмической активности.

Акселерометрические станции со специальными датчиками, расположенные вдоль линии, обнаруживают первые сейсмические волны, известные как P-волны. После этого данные в режиме реально времени передаются по высокопроизводительной оптоволоконной сети. Если определенный порог риска будет превышен, система автоматически будет влиять на железнодорожное сигнальное оборудование, замедляя или останавливая движение поездов в потенциально опасных зонах.

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