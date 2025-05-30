Колумбийский Медельин также известен как "город вечной весны".

Еще 30-40 лет назад колумбийский город Медельин ассоциировался исключительно с наркокартелем Пабло Эскобара. Однако теперь, когда всемирноизвестный наркобарон мертв уже более трех десятилетий, город стремится, чтобы мир знал его с другой стороны, например, как "город вечной весны", "столицу гор", "город цветов" или "столицу орхидей".

Возможно, закрепить этот статус Медельину поможет титул самого зеленого города мира, которым его наделили по результатам свежено исследования Time Out. Чтобы определить победителя, эксперты издания опросили 18 500 человек по всей планете на предмет того, насколько они довольны уровнем озеленения в своих городах.

Второй по величине город Колумбии возглавил рейтинг благодаря тому, что 92% местных жителей довольны масштабами зеленых зон и легкостью доступа к природе.

Видео дня

"Он известен как "город вечной весны" с постоянно высокими дневными температурами благодаря пассатному тропическому климату – однако именно зелень помогает городу сохранять прохладу. Еще в 2016 году началась реализация проекта по добавлению "зеленых коридоров" к раскинувшимся (и обжигающе горячим) бетонным улицам Медельина, и за первые три года проекта общая температура города снизилась на 2 градуса", – отмечают авторы исследования.

Кроме того, в Медельине есть река, протекающая через его центр, где сеть прибрежных парков предлагает 280 деревьев и 38 052 квадратных метра зеленых насаждений. Также есть множество природных пространств недалеко от города, например, долина Рио-Кларо – потрясающий заповедник, где можно искупаться или заняться водными видами спорта.

На втором месте рейтинга оказался американский город Бостон, который особо похвалили за пешеходную доступность зеленых насаждений, а замкнули тройку лидеров австралийский Сидней и английский Лондон.

20 лучших городов мира по количеству зеленых насаждений и доступу к природе

Медельин, Колумбия (92% одобрения от горожан). Бостон, США (88%). Сидней, Австралия (87%). Лондон, Великобритания (87%). Остин, США (86%). Эдинбург, Великобритания (86%). Мельбурн, Австралия (86%). Денвер, США (84%). Абу-Даби, ОАЭ (83%). Кейптаун, Южная Африка (83%). Чикаго, США (83%). Сан-Франциско, США (82%). Стокгольм, Швеция (82%). Монреаль, Канада (81%). Мюнхен, Германия (81%). Мумбаи, Индия (79%). Пекин, Китай (78%). Цюрих, Швейцария (77%). Оттава, Канада (77%). Брисбен, Австралия (76%).

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Колумбия хочет запретить сувениры с наркобароном Пабло Эскобаром. Инициаторы ограничения жалуются, что страна устала от того, что ее ассоциируют с всемирноизвестным преступником, и хочет, чтобы туристы ценили ее за другие стороны.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.