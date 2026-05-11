'Легкие Земли' на грани исчезновения: ученые предупредили о катастрофе, которая затронет весь мир

Раньше считалось, что лес выдержит потепление на 4 градуса, однако новые исследования свидетельствуют об обратном.

Амазонка находится в шаге от экологической пропасти. Если человечество пересечет эту грань, восстановить лесной массив будет уже невозможно, пишет издание RMF24.

Исследователи предупреждают, что крупнейший в мире тропический лес, который называют "легкими планеты", может начать превращаться в сухую саванну уже в 2040 году.

"Дальнейшая вырубка лесов подрывает эту стабильность. Это будет не только катастрофой для региона, но и может иметь далекоидущие последствия для всей планеты", – сказал соавтор исследования Йохан Рокстром.

Ранее считалось, что лес выдержит потепление на 4 градуса, однако новые анализы свидетельствуют, что необратимые изменения начнутся уже при повышении температуры на 1,5–1,9 градуса Цельсия.

Особую тревогу вызывают темпы вырубки деревьев. На сегодня уничтожено уже 17-18% лесов, преимущественно под пастбища для скота и поля для сои. Эксперты предупреждают, что как только этот показатель достигнет 22-28%, процесс разрушения станет неуправляемым.

"Это высушивает атмосферу и ослабляет способность леса самостоятельно вырабатывать осадки. Даже умеренное дополнительное потепление может вызвать каскадные эффекты в большей части природы", – пояснил ведущий автор исследования Нико Вундерлинг.

По словам ученых, лес является самоподдерживающимся механизмом, который сам создает до половины осадков в регионе. Амазонка десятилетиями служила природным буфером, поглощая миллиарды тонн углекислого газа.

Однако Рокстром подытожил, что шансы остановить катастрофу еще остаются. По его мнению, прекращение вырубки, восстановление поврежденных участков и быстрое сокращение выбросов могут существенно снизить риски.

