До выходных будет сухо и даже немного потеплеет, но потом погода резко изменится.

В Украине ожидается резкое похолодание. В ближайшие дни погода немного стабилизируется: дожди прекратятся, солнца станет больше, а температура даже повысится на пару градусов. Однако на выходных температура резко снизится по всей стране и местами даже есть вероятность мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В среду, 15 октября, в Украине ожидается погода без существенных осадков, только на северо-востоке пройдут небольшие дожди. Практически по всей старне столбики термометров покажут +8°...+12°, на юге - до +13°.

В середине недели по всей Украине будет сухо. Ожидается облачная погода с прояснениями. Температура в большинстве областей повысится до +10°...+13°, на юге и юго-востоке - до +15°.

Перед выходными, 17 октября, в Украине станет еще немного теплее. Днем уже ожидается +12°...+15°. Без осадков.

В субботу, 18 октября, погода в Украине резко испортится. День будет пасмурный и практически по всей старне, кроме юго-востока, пройдут небольшие дожди. Температура снизится до +7°...+10°, только на юге и востоке будет на несколько градусов теплее.

В конце недели на крайнем севере Украины похолодает до +3°...+5° и есть вероятность небольшого дождя с мокрым снегом. На остальной территории будет сухо и чуть теплее, +7°...+10°, на юге - до +12°.

Погода в Украине - когда придет потепление

Синоптик Виталий Постригань говорит, что шансы на "бабье лето" с каждым днем уменьшаются. Ближайшие выходные, по его словам, будут холодными и влажными.

В то же время синоптик Наталья Диденко говорит, что 25-26 октября в Украине может стать теплее. Однако этот прогноз еще потребует уточнения.

