В ближайшие дни существенного потепления ждать не стоит.

В ближайшее время в Украине сохранится холодная погода, а потепление вероятно лишь в конце октября. Об этом сообщают украинские синоптики.

По предварительным оценкам, ближайшие выходные "не обещают нам погодного комфорта".

"Холодно и влажно. Шансы на "бабье лето" с каждым днем, к сожалению, уменьшаются", - говорит синоптик Виталий Постригань.

Видео дня

О том, что в Украине будет продолжаться холод, говорит и синоптик Наталья Диденко. Однако, по ее данным, ближе к концу октября есть вероятность, что температура повысится.

"По ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, через выходные, на следующие, 25-26 октября, может быть теплее", - сообщила она на своей странице в Facebook.

Погода в Украине - прогноз на неделю

В ближайшие дни дождей в Украине станет меньше, а днем температура будет колебаться от +5° до +12°. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказал Иван Семилит, синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

Влажность будет оставаться высокой, а с запада и северо-запада будет поступать прохладная воздушная масса. Ветер будет достигать 5-12 метров в секунду, что будет усиливать ощущение холода.

Ночью температура будет опускаться до +1°...+7°, днем столбики термометров будут показывать +5°...+12°, на юге и юго-востоке - до +15°. Прохладнее всего будет в Карпатах, где возможны небольшие дожди и мокрый снег, а ночная температура местами будет снижаться до -5°.

После 19 октября, по словам синоптика, в Украину снова придут дожди, однако впоследствии ожидается влияние антициклона, который принесет немного более теплую погоду.

Вас также могут заинтересовать новости: