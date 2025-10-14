В среду, 15 октября, в Украине будет практически без осадков. Дожди покинут нашу страну, только в северной части еще немного покапает. По всей старне ожидается облачная погода с прояснениями, но теплее от этого не станет. Столбики термометров покажут в большинстве областей +9°...+11°. На северо-востоке будет холоднее всего, +7°...+10°, а на юге местами воздух прогреется до +11°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +11°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Тернополе 15 октября ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
- В Виннице завтра будет +3°...+10°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в среду ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+10°.
- В Одессе 15 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.
- В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +10°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +4°...+13°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°.
Праздник 15 октября
15 октября - Евтимия Нового. По приметам, если день ясный и солнечный, то зима будет короткая и теплая.