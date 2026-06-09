В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда снизится температура

В ближайшие дни в Украине будет очень тепло и влажно.

В ближайшие дни в Украине будет довольно тепло и даже жарко, но в конце недели погода изменится – к нам придет похолодание. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, воздух будет очень теплым, на юге и востоке – жарким, временами душным из-за высокой влажности", – рассказала эксперт.

Однако, по ее данным, такая летняя погода продлится буквально несколько дней.

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"В конце недели в большинстве областей Украины ожидается понижение температуры воздуха", – уточнила Наталья Диденко.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

На этой неделе погодные условия в Украине будут разными в зависимости от региона. На характер погоды будут влиять атмосферные фронты, которые будут надвигаться с запада. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По его словам, значительной жары в ближайшие дни не прогнозируется. Согласно расчетам Укргидрометцентра, дневная температура воздуха преимущественно составит от +23 до +28 градусов.

Наиболее заметный контраст будет наблюдаться между западными и восточными областями. Запад страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут больше облачности и будут сдерживать прогревание воздуха. Зато на востоке ожидается больше солнечных периодов, благодаря чему температура будет выше.

Традиционно теплее останутся также южные и юго-восточные регионы Украины.

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