На этой неделе погода разделит Украину пополам: как это повлияет на осадки

На западе будет прохладнее, а на востоке – теплее.

На этой неделе погода разделит Украину пополам, придут атмосферные фронты. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о том, что на этой неделе в Украине якобы ожидается температура до 30-32 градусов, он отметил, что согласно прогнозам Укргидрометцентра, ожидается в пределах +23°...+28°.

"Распределение будет таким, что на западе будет прохладнее, тогда как на востоке будет теплее. За счет того, что с запада к нам будут приходить атмосферные фронты – больше облачности и меньший прогрев приземного слоя воздуха, тогда как на востоке больше солнечных прояснений и будет более интенсивный прогрев", – сказал синоптик.

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Семилит добавил, что теплее будет и на юго-востоке, и на юге, ведь в Украине там традиционно теплее всего.

Где будет теплее всего

На уточнение, где температура будет самой высокой, он отметил, что такой информации пока нет. В то же время обычно высокие температуры в Украине бывают в Харьковской и Луганской областях.

"Там у нас в целом теплее всего по климатическому распределению. В этих областях у нас самые высокие значения температуры. А на этой неделе сказать, где будет теплее всего, пока сложно", – отметил синоптик.

Он также напомнил, что абсолютный максимум на территории Украины был зафиксирован в Луганской области в 2010 году – 42 градуса тепла.

Дожди в Украине

Также на вопрос, что в связи с этим будет с осадками, и повлияет ли контраст температур на образование сильного ветра, гроз или ливней, эксперт объяснил, что такие явления будут связаны не столько с температурой, сколько с приходом атмосферных фронтов.

"В ближайшие трое суток, в целом, мы ожидаем, что на территорию Украины будут приходить вот эти атмосферные фронты в поле пониженного атмосферного давления. Таким образом, 9 июня, по прогнозам синоптиков Украинского гидрометцентра, в Украине, кроме запада, мы ожидаем кратковременные дожди, местами с грозами", – рассказал он.

10-11 июня днем в западных, южных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. В то же время на остальной территории будет погода без осадков.

Ветер 9 июня будет с северо-запада, а 10 июня – переменных направлений и довольно слабый. "11 июня он уже будет дуть с юго-запада со скоростью в пределах 5–10 метров в секунду. То есть, каких-то шквалов мы пока не ожидаем", – сказал представитель Гидрометцентра.

Как сообщалось, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине будет преобладать нестабильная, но теплая погода. В большинстве регионов время от времени будут проходить грозовые дожди.

В частности, 10 июня, согласно его данным, ночью кратковременные дожди будут местами в центральных и южных регионах. Днем грозовые ливни охватят западные, центральные и северные области. В то же время в Одесской области, а также в восточной части будет преимущественно без осадков.

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