В Карпатах ударил 10-градусный мороз (фото)

Погода в Украине значительно ухудшилась.

Вчера по Украине пронеслась непогода с сильным ветром, снегом, градом и дождями, а сегодня в Карпатах наступил сильный мороз. Об этом в Facebook сообщают Горные спасатели Прикарпатья.

По данным спасателей, сегодня утром на горе Пип Иван Черногорский ясно, западный ветер утих до 5 м/с, но температура воздуха упала до -10°С.

Они опубликовали фото с вершины, на котором видно, что в горах до сих пор лежит снег.

Напомним, мощная непогода обрушилась на Украину в воскресенье, 26 апреля. Она привела к разрушениям и проблемам с электроснабжением. Сильный ветер срывал крыши домов, валил деревья, местами наблюдались град и снег, поднимались пыльные бури, а на Львовщине даже зафиксировали смерч. В результате стихии без света остались сотни населенных пунктов, а по последним данным, погибли три человека.

В частности, в Киевской области обесточены 110 населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском и Белоцерковском районах, сообщили в ГСЧС. В то же время в Днепропетровской области энергетикам удалось восстановить электроснабжение почти для 80 тысяч абонентов, тогда как в Сумской области без света остаются более 11 тысяч потребителей.

В Николаевской, Харьковской и Запорожской областях ураган повалил много деревьев, повредил крыши зданий и привел к обрывам линий электропередач. Стихия оставила после себя значительные последствия, ликвидация которых продолжается.

Сегодня в Украине также будет ветрено. Синоптики Укргидрометцентра объявили I уровень опасности по всей стране, кроме западных областей.

