Сегодня Украину будет штормить второй день подряд (карта)

Сегодня, 27 апреля, в Украине снова ожидается ветреная погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"27 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении синоптиков.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в воскресенье, 26 апреля, по Украине пронеслась сильная непогода. Мощные порывы ветра срывали крыши домов и валили деревья, местами наблюдались град и снег, возникали пыльные бури, а на Львовщине даже зафиксировали смерч. В нескольких регионах без электроснабжения остались сотни населенных пунктов. По последним сообщениям, стихия унесла жизни трех человек.

Сегодня и в течение ближайших дней существенного потепления в Украине не будет. Об этом ранее рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 27 апреля термометры покажут лишь +6...+9 градусов, на западе и юго-западе будет немного теплее, +9...+12. Ветер снова ожидается порывистым, некомфортным, с порывами временами до штормовых.

Осадки сегодня уже прекратятся, только в Сумской, Черниговской и Харьковской областях ожидается дождь и местами мокрый снег.

В Киеве сегодня также будет сухо, но ветрено и холодно, максимум – до +9 градусов.

