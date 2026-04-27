27 апреля похолодание накроет уже всю Украину: температура упадет до +7°

Новая рабочая неделя в Украине начнется с холодной погоды. Похолодание началось еще вчера, а сегодня, 27 апреля, оно накроет уже всю страну. Температура снизится до +7°...+11° и только на юге будет на несколько градусов теплее. Осадков при этом станет меньше, а солнца - больше. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь.
  • Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +12°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.
  • В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.
  • В Тернополе 27 апреля ночью -1°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +10°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями -1°, днем +10°.
  • В Виннице сегодня будет -1°...+12°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+9°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+10°, небольшой дождь.
  • В Одессе 27 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +14°.
  • В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +3°...+14°.
  • В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°.

27 апреля - какой сегодня праздник, приметы погоды

27 апреля - преподобного Стефана. По приметам, если в этот день идет дождь, то будет обильный урожай, а если появилась радуга, то лето будет жарким.

