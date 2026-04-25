Украину будет штормить с грозами и градом, достанется и Киеву (карта)

Погода испортится уже в воскресенье, 26 апреля.

В ближайшие дни погода не порадует украинцев теплом. Наоборот, будет холодно, ветрено, а еще вернутся ночные заморозки. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем 26 апреля в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях будут грозы, а в отдельных районах – град и шквал 15-20 м/с.

Также днем 26 и 27 апреля по всей Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, из-за чего объявлен I уровень опасности, желтый.

В дальнейшем температура снизится. Ночью 27 и 28 апреля ожидаются заморозки в воздухе до 0°...-3°, что соответствует II уровню опасности. На юге, а 27 апреля и на юго-востоке страны на поверхности почвы температура опускаться до 0°...-5°.

В Киеве также объявлен повышенный уровень опасности.

"Днем 26 и 27 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью 27 и 28 апреля на поверхности почвы заморозки 0°...-2°", – прогнозируют синоптики.

В Киевской городской администрации напомнили, что во время сильного ветра необходимо:

плотно закрыть окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Вас также могут заинтересовать новости: