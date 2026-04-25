Мокрый снег, дожди, похолодание и сильный ветер атакуют Украину 26 апреля, - синоптик

В конце недели, 26 апреля, погода в Украине ухудшится. Об изменении погоды на своей странице в Facebook предупредила известная синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, в воскресенье, в большинстве областей Украины – смена погоды! Похолодание, сильный штормовой ветер с северо-запада до 15-20 м/с, дожди, на севере и западе местами с мокрым снегом", – прогнозирует она.

Только на юго-востоке страны завтра еще сохранится сухая и теплая погода.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, 26 апреля пройдет дождь, возможно с мокрым снегом вечером. Также в столице ожидается понижение температуры воздуха и сильный ветер.

В ближайшие дни существенного улучшения погоды не будет – сохранятся холод, ветер и периодические дожди, сообщают синоптики. Холодная воздушная масса и в дальнейшем будет влиять на нашу страну.

Уже 26-го с северо-запада придет новый атмосферный фронт, который принесет дожди почти по всей стране. 27 апреля осадки снова утихнут, станет больше прояснений.

Самым дождливым днем станет воскресенье. Теплее всего будет 25 апреля – до +11…+16°, далее похолодает: на западе и севере до +6…+11°, в центре и на юго-востоке – до +14…+19°. В начале недели похолодание усилится, вернутся ночные заморозки. Ожидается также сильный ветер до 15–20 м/с.

