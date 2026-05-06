Синоптик сообщила, когда в Украине изменится погода

В Украине ожидаются дожди и некоторое понижение температуры.

Сегодня, 6 мая, в Украине еще будет стоять летняя погода с солнышком и почти без осадков. Однако уже в конце текущей недели ситуация изменится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"Изменение погоды ожидается в конце недели – локальные дожди, грозы, понижение температуры воздуха", – рассказала эксперт.

Сейчас же, по ее словам, в Украине продолжается самый комфортный синоптический период: "жары нет, свежий воздух есть".

Сегодня воздух прогреется до +22...+27 градусов, только на юге страны будет немного прохладнее. Осадков в большинстве областей не ожидается. Дожди пройдут только в Луганской области и на западе страны.

Прогноз на лето - будет ли в этом году невыносимая жара

Заявления о том, что в Украине этим летом якобы постоянно будет держаться температура на уровне +40 °C, не соответствуют действительности и являются преувеличением. Об этом сообщила синоптик Наталья Птуха, возглавляющая отдел коммуникации со СМИ Укргидрометцентра.

По ее словам, делать точные прогнозы температуры на весь сезон заранее невозможно. Существуют лишь общие климатические тенденции – постепенное потепление и более частые периоды жары. В то же время это не означает, что лето обязательно будет аномально жарким.

Эксперт подчеркнула, что температуры около +40 °C могут наблюдаться лишь местами и в течение короткого времени, но отнюдь не на протяжении всего лета.

